«Уфа» – «Терек». Все голы

Сегодня состоялся поединок четвертого тура РФПЛ между «Уфой» и «Тереком» (1:3). «Бомбардир» предлагает вашему вниманию голы этой встречи.

В дебюте второй половины игры счет ударом головой в верхний угол открыл нападающий грозненцев Беким Балай. На 75-й минуте новичок уфимцев Кеинде Фатай, перевисев на втором этаже защитника хозяев после подачи со штрафного, оправил мяч в ворота Гиорги Шелии. За две минуты до окончания основного времени встречи форвард гостей Заур Садаев вывел свою команду вперед шикарным ударом в «девятку» после навеса с фланга. А еще через пару минут хавбек Георге Грозав после ошибки стража ворот «Уфы» установил окончательный счет в матче.

0:1 – Балай, 48

1:1 – Фатай, 75

1:2 – Садаев, 88

1:3 – Грозав, 90