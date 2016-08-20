Погба: «В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» будет творить большие дела»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Саутгемптоном» (2:0) в матче второго тура АПЛ.

«Очень счастлив, ведь сегодня день рождения моего брата. Я был расслаблен, не нервничал, спокойно провел матч. Я всегда хотел побеждать. Именно за этим я пришел сюда. Мы – топ-клуб, и мы должны привыкнуть к победам.

Я совершил потерю после того, как коснулся мяча впервые, но затем освоился и почувствовал себя лучше. «Манчестер Юнайтед» – большой клуб, и в этом сезоне мы будем творить большие дела», – сказал Погба.