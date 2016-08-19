«Спартак» не договорился с Бердыевым из-за условия пригласить людей своего окружения

Стали известны подробности переговоров между «Спартаком» и бывшим главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым, которые в итоге не увенчались успехом. По информации источника, российский специалист хотел пригласить в московский клуб людей из своего окружения, однако президент красно-белых Леонид Федун ответил отказом.

Напомним, новым главным тренером «Спартака» стал итальянский специалист Массимо Каррера.