«Спартак» не договорился с Бердыевым из-за условия пригласить людей своего окружения

Стали известны подробности переговоров между «Спартаком» и бывшим главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым, которые в итоге не увенчались успехом. По информации источника, российский специалист хотел пригласить в московский клуб людей из своего окружения, однако президент красно-белых Леонид Федун ответил отказом.
Напомним, новым главным тренером «Спартака» стал итальянский специалист Массимо Каррера.
Источник: Газета.ру
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