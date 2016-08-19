Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаджиев: «Амкар» поборется за Лигу Европы, если болельщики будут заполнять стадион»

Гаджиев: «Амкар» поборется за Лигу Европы, если болельщики будут заполнять стадион»

19 августа 2016, 14:33
6

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев призвал пермских болельщиков активнее поддерживать свою команду.

«Я считаю, что в Перми гораздо больше людей болеют за «Амкар», чем приходят на стадион. Во много раз больше! Мне бы хотелось, чтобы те, кто редко появляется на трибунах, понимали: от того, насколько часто они приходят и поддерживают нас, зависит очень многое. И слов здесь недостаточно, болельщикам нужно проникнуться сердцем.

Для нас это очень важно. Можно даже сказать: приходите на стадион, заполняйте полностью коробку каждый домашний матч, и мы будем бороться за выход в Лигу Европы. В противном случае не будет той необходимой нам энергетики… Конечно, мы всегда будем играть и бороться на пределе сил.

Вы 12-й игрок, это, безусловно, но я бы сказал, что не на 12 процентов, а на все 20 наш результат зависит от болельщиков, от вас! Мы вас ждем на стадионе. Ждем по-настоящему яростной уральской поддержки!» – заявил Гаджиев.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аристократ Олжик
1471613479
Чемпионат тока начался, а тренер уже нашел крайнего
Ответить
KorolShut
1471618215
Как красиво перевел стрелки на простых лююдей, пермяки во всем виноваты оказывается
Ответить
grigory
1471621424
Удачи парняги.ждём от вас хорошего выстрела
Ответить
subbotaspartak
1471624049
Пришёл на стадион Гаджи, Глядь - а вокруг нет ни души. Ну как тут чемпионом стать, Хреново в тишине играть. Пришло бы человек пятнадцать. Тогда б Амкар мог постараться
Ответить
VasyaPypkin
1471630906
Было в программе по радио. Кое-что опустили,но в целом правильно написали. Считаю тренер молодец-призвал по-возможности болельщиков на стадион. Билеты бы по-дешевле,за сотку на каждую игру согласен,250 пока по карману бьёт...
Ответить
life85
1471634948
Он и в Нижнем Новгороде то же самое говорил,но как могу болелы с разных клубов прийти на один стадион?Он конечно молодец и делает правильный акцент на болельщиков,но нужно сначала завоевать их любовь.А вот с этим у него проблемы...
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
3
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
7
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
2
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+