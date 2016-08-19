Гаджиев: «Амкар» поборется за Лигу Европы, если болельщики будут заполнять стадион»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев призвал пермских болельщиков активнее поддерживать свою команду.

«Я считаю, что в Перми гораздо больше людей болеют за «Амкар», чем приходят на стадион. Во много раз больше! Мне бы хотелось, чтобы те, кто редко появляется на трибунах, понимали: от того, насколько часто они приходят и поддерживают нас, зависит очень многое. И слов здесь недостаточно, болельщикам нужно проникнуться сердцем.

Для нас это очень важно. Можно даже сказать: приходите на стадион, заполняйте полностью коробку каждый домашний матч, и мы будем бороться за выход в Лигу Европы. В противном случае не будет той необходимой нам энергетики… Конечно, мы всегда будем играть и бороться на пределе сил.

Вы 12-й игрок, это, безусловно, но я бы сказал, что не на 12 процентов, а на все 20 наш результат зависит от болельщиков, от вас! Мы вас ждем на стадионе. Ждем по-настоящему яростной уральской поддержки!» – заявил Гаджиев.