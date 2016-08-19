Орлов: «Назначение Карреры в «Спартак» – это очередной «авось»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о назначении итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

«Трудно сказать, это огромный риск. Ведь Массимо Каррера отвечал только за защитников у Конте, то есть он был помощником по игрокам обороны, а здесь ему надо атаку организовывать в московском «Спартаке». Трудно сказать, это тоже такой эксперимент довольно рискованный.

Ну, как всегда, мы же русские люди, у нас какой главный девиз? Авось проскочит! Это очередной авось. Ну, посмотрим, пожелаем успехов. Что еще говорить», – сказал Орлов.