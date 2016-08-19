Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Назначение Карреры в «Спартак» – это очередной «авось»

Орлов: «Назначение Карреры в «Спартак» – это очередной «авось»

19 августа 2016, 13:12
19

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о назначении итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

«Трудно сказать, это огромный риск. Ведь Массимо Каррера отвечал только за защитников у Конте, то есть он был помощником по игрокам обороны, а здесь ему надо атаку организовывать в московском «Спартаке». Трудно сказать, это тоже такой эксперимент довольно рискованный.

Ну, как всегда, мы же русские люди, у нас какой главный девиз? Авось проскочит! Это очередной авось. Ну, посмотрим, пожелаем успехов. Что еще говорить», – сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Орлов Геннадий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pandora777
1471601590
да кого не поставь будет одно и тоже
Ответить
андрей андреев
1471602542
Главный девиз-Получить хлебное место и сидеть до смерти.Да,Геннадий?
Ответить
Alessandro_grande
1471603955
Он сделает скорей всего игру от обороны на контроатаках.... и он много лет он работал с Конте, видел, как он работает и знает, какие наставления давать футболистам.
Ответить
iuda
1471604188
Один комментатор из Питера на авось до гробовой доски доработает
Ответить
vog
1471605572
А назначение Луческу не авось?
Ответить
Alessandro_grande
1471606127
Меня одного бесит, как Орлов комментирует матчи ?
Ответить
смек
1471608920
Если Орлов переживает, значит правильно назначили! Будет комментировать как голы зениту забиваются
Ответить
Arn
1471609960
А Маур тоже был простом аналитиком и что?
Ответить
Andrew01
1471611018
ГЕНА иди нах.... в свой курятник и там умничай, когда перестанешь всякую х...ю с телека нести во время матчей, тогда тебя может и послушаем....
Ответить
takca
1471611860
Луческу в 71 год это не авось ведь рядом постоянно переводчик и врач они и руководят зеней а Массимо нормально работал в Италии
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
3
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
7
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
2
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+