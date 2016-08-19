Семак: «В матче против ЦСКА «Зенит» постарается показать свой лучший футбол»

Тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Вряд ли предстоящая игра «Зенит» – ЦСКА будет похожа на встречу месячной давности. В Суперкубке приятно выигрывать и обидно уступать, но в подсознании все равно сидит, что этот матч не влияет на чемпионскую гонку в Премьер-лиге. Естественно, чемпионат – самый важный внутрироссийский турнир. Поэтому жду в субботу другой игры. «Зенит» и ЦСКА постараются показать свой лучший футбол. Победа нужна обеим командам.

Как обыграть ЦСКА Слуцкого? Это секретная информация. Но понятно, что надо играть быстро, правильно и активно двигаться по полю. Побеждает тот, кто больше двигается, принимает быстрые верные решения и допускает меньше брака. Хотя иногда бывает, что команда, выглядящая в десять раз лучше противника, проигрывает. Футбол прекрасен своей непредсказуемостью. Чем меньше голов забивается, тем выше вероятность случайности.

Надеюсь, в Петербурге встретимся и пообщаемся с Леонидом Викторовичем. Но не знаю, получится ли. Все-таки график и у «Зенита», и у ЦСКА очень насыщенный. Нет времени отвлекаться на дружеские беседы», – сказал Семак.