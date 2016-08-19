Непомнящий: «Под руководством Луческу «Зенит» не демонстрирует что-то новое»

Российский специалист Валерий Непомнящий дал оценку игре «Зенита» в текущем сезоне.

– Не считаю, что под руководством Луческу петербуржцы демонстрируют что-то принципиально новое. Может быть, чего-то не замечаю, но команда использует все свои прежние лучшие качества. Зенитовцы выглядят легче армейцев. Тон задают футболисты, которые делали это и в прошлом сезоне – те же Шатов, Смольников. Наиграна пара центральных защитников. В общем, пока не вижу радикальных перемен.

Хотя в матче за Суперкубок мне показалось, что «Зенит» стал действовать плотнее, жестче, не давая сопернику поднять головы. А вот в последующих встречах он опять был прежним. Понимаю, что новый тренер оказывает влияние, но пока, повторю, этого не замечаю.

– Неужели даже уход Халка никак не заметен?

– Считаю, что в прошлом году «Зенит» был халкозависимым. Но сейчас у команды очень квалифицированный состав, ни на одной позиции не требуется усиление, на мой взгляд. Есть командный дух. Когда играл Халк, многое шло через бразильца, сейчас же каждый понимает, что результат зависит именно от него. «Зенит» уже перешел на новые рельсы.

– Жулиано способен стать новым Халком для сине-бело-голубых?

– Может быть, выскажу крамольную мысль, но, мне кажется, Жулиано будет даже полезнее – он более командный игрок.