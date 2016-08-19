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  • Непомнящий: «Под руководством Луческу «Зенит» не демонстрирует что-то новое»

Непомнящий: «Под руководством Луческу «Зенит» не демонстрирует что-то новое»

19 августа 2016, 08:55
11

Российский специалист Валерий Непомнящий дал оценку игре «Зенита» в текущем сезоне.

– Не считаю, что под руководством Луческу петербуржцы демонстрируют что-то принципиально новое. Может быть, чего-то не замечаю, но команда использует все свои прежние лучшие качества. Зенитовцы выглядят легче армейцев. Тон задают футболисты, которые делали это и в прошлом сезоне – те же Шатов, Смольников. Наиграна пара центральных защитников. В общем, пока не вижу радикальных перемен.

Хотя в матче за Суперкубок мне показалось, что «Зенит» стал действовать плотнее, жестче, не давая сопернику поднять головы. А вот в последующих встречах он опять был прежним. Понимаю, что новый тренер оказывает влияние, но пока, повторю, этого не замечаю.

– Неужели даже уход Халка никак не заметен?

– Считаю, что в прошлом году «Зенит» был халкозависимым. Но сейчас у команды очень квалифицированный состав, ни на одной позиции не требуется усиление, на мой взгляд. Есть командный дух. Когда играл Халк, многое шло через бразильца, сейчас же каждый понимает, что результат зависит именно от него. «Зенит» уже перешел на новые рельсы.

– Жулиано способен стать новым Халком для сине-бело-голубых?

– Может быть, выскажу крамольную мысль, но, мне кажется, Жулиано будет даже полезнее – он более командный игрок.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Непомнящий Валерий
Комментарии (11)
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Lexa_Lexa
1471590036
еще витселя сбагрить и норм будет, а Луческу пока не проигрывает и то хорошо
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andr2112
1471590980
В отличие от сб. Камеруна, которую тренировал тов. Непомнящий, в Зените собраны игроки, имеющие привычку - думать, перед тем как сделать а не бездумно делать то что им скажут! P.S. Ответ писал, прочитав только заголовок.
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iuda
1471591447
Новое господин Орлов найдет обязательно
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VIPded
1471592248
Ещё распродажа не завершена...)))
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Бестолковый
1471592888
Пока так и есть, ничего нового. Игра выглядит беззубо. Последний матч с Ростовом тому пример.
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Nooki
1471593240
Что мне сразу бросилось в глаза после выхода Жулиано на поле, это то как он после потери меча бежал назад и играл в отборе так же как и в атаку)) Халк такого не делал))!!
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Молчуновский
1471594432
Непомнящий: «Под руководством Луческу «Зенит» не демонстрирует что-то новое. А вот под моим руководством «Зенит» выигрывал 2:0 в финале в Лиге чемпионов у , пока у меня джойстик от Sony PS4 не сломался.
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mik1954
1471598135
Будем надеяться...
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melnicn
1471599102
С ЦСКА будет!!!
Ответить
fantom23
1471599494
Зенит еще наберет обороты!!!
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