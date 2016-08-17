Каррера утвержден в должности главного тренера «Спартака»

«Спартак» утвердил Массимо Карреру на посту главного тренера. Напомним, что после ухода с должности наставника красно-белых Дмитрия Аленичева, 52-летний специалист был назначен временно исполняющим обязанности. Под его руководством столичная команда провела два поединка в РФПЛ – против «Крыльев Советов» (1:0) и «Рубина» (1:1).

Контракт с итальянцем, входившим ранее в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, рассчитан на два года. Также были поставлены задачи на текущий сезон – завоевание Кубка России и призовое место по итогам чемпионата.

Напомним, что Каррера был приглашен в «Спартак» нынешним летом в качестве тренера защитников.

Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»