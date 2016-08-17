Слуцкий: «ЦСКА до конца лета никого из новичков уже не ждет»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что трансферная кампания для армейского клуба нынешним летом подошла к концу. Напомним, красно-синие в это межсезонье усилились лишь нападающим «Монако» Ласина Траоре и хавбеком «Динамо» Алексеем Ионовым. Оба игрока были взяты в аренду до конца текущего сезона.

«Мы отдаем себе отчет в том, что шесть защитников на сезон может быть недостаточно, но никого до конца лета уже не ждем. В это трансферное окно приобретений у ЦСКА больше не будет», – сказал Слуцкий.