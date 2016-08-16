Ерохин и Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч с «Аяксом», Азмун – в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ростовом». Напомним, встреча состоится сегодня в Амстердаме и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Ростов»: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Бухаров, Полоз.

Запасные: Медведев, Ковалев, Азмун, Эззатоллахи, Байрамян, Кирееев.

«Аякс»: Силлессен, Велтман, Дейкс, Санчес, Ридевальд, Базур, Эль-Гази, Траоре, Классен, Юнес, Гудель.