Шикунов: «Бердыев помогает «Ростову» от сердца»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что экс-тренер команды Курбан Бердыев будет консультировать ростовчан в матчах с «Аяксом».

– Человек переживает за команду, за футболистов, за тренерский штаб. Это же его штаб! Бердыев помогает – и не имеет значения, уходит он или нет. Команда дошла до этого уровня, прошла «Андерлехт». И теперь тоже шаг очень важный.

– Говорят так: уходя уходи. Или это не тот случай?

– Возможно. Все в жизни бывает. Пока вот так... Человек искренне, от сердца, все это делает.

– Согласны, что если бы это была не Лига чемпионов, вряд ли Бердыев стал консультировать команду?

– Не обязательно. Вы же видели – он и на игру с «Зенитом» прилетал. Пока у него есть возможность, Бердыев помогает.

– Вы смотрели матч с «Зенитом» вместе с Бердыевым из ложи на «Петровском». Кажется, Курбан Бекиевич даже ваш телефон для переговоров использовал…

– Я бы не хотел это комментировать – с кем и о чем он разговаривал.

– Тогда вопрос о вас: вы все матчи «Ростова» посещаете как болельщик или у вас есть какой-то статус в клубе?

– Тоже не хочу комментировать.