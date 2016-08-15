Геркус: «Бердыева в «Локомотиве» точно не будет»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники не рассматривают кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера. Напомним, ранее пост наставника московского клуба покинул Игорь Черевченко.

«Курбан Бердыев, наверное, будет назначен главным тренером, но другого клуба. На сегодняшний день могу сказать точно – это будет не «Локомотив».

Есть вероятность, что мы уберем у Пашинина приставку исполняющего обязанности главного тренера. Пашинин – один из кандидатов на роль нового наставника «Локомотива». Ведем ли мы сейчас с кем-то переговоры? Пока не могу ответить вам на этот вопрос», – сказал Геркус.