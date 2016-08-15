Бердыев прилетел с «Ростовом» в Амстердам на матч против «Аякса»

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прилетел вместе с командой на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса». Напомним, российский специалист недавно объявил о своем уходе из клуба, однако был внесен в заявку в качестве помощника главного тренера.

Встреча между «Аяксом» и «Ростовом» пройдет завтра на стадионе «Амстердам Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.