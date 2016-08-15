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  • Бердыев прилетел с «Ростовом» в Амстердам на матч против «Аякса»

Бердыев прилетел с «Ростовом» в Амстердам на матч против «Аякса»

15 августа 2016, 15:48
19

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прилетел вместе с командой на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса». Напомним, российский специалист недавно объявил о своем уходе из клуба, однако был внесен в заявку в качестве помощника главного тренера.

Встреча между «Аяксом» и «Ростовом» пройдет завтра на стадионе «Амстердам Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Аякс Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (19)
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Karpathian
1471265687
Вперед, Аякс
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ВoВ
1471265696
Не понятно...
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Denis SPb
1471267211
Молодец Курбан Бекиевич!!! Чувствует ответственность за важное дело! А вдруг.... А вдруг ещё кое-что зависит от выхода/невыхода Ростова???? Ждём и желаем удачи!!!
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Артемка 82
1471271004
Курбан Бекиевич свою работу отрабатывает до конца!!! Только уважение к нему !!! Если придет в СпаМ, то Мя-су очень повезет(((
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marshal9
1471271611
надо работу доделать однозначно
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Ч.В.Г.
1471272161
Занятная ситуация сложилась. И действительно не поймешь, что у него на уме. Одно радует, что он до сих пор в Ростове даже в таком амплуа)
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vladimir-7
1471272169
Бердыр, ещё тот темнила. То в спортаке, то в Ростове.
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FanatSerj
1471272194
Мужик, не бросает свой коллектив, именно коллектив, с клубом к сожалению не все сложилось хорошо, причем больше не с клубом, а именно руководством и это смачный плевок в их сторону.
Чтобы не случилось и как бы все не сложилось Бекиевичу всегда будут рады в Ростове!
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balaton78
1471272455
Надо проходить Аякс и тогда Бердыев останется в клубе! Вперед,Сельмаш!
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yorgenbarenz
1471272767
Прикипел к своему детищу.Удачная команда получилась у Курбана Бекиевича. Не хочет,чтобы бесславно Ростов вылетел с ЛЧ. Столько труда положил .До чего кремляди довели экономику и народ ! В какой ещё стране такое увидишь? Серебряный призёр-с протянутой рукой!
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