Анчелотти: «Стараюсь воплотить свои идеи, но команда уже очень сильна»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти доволен тем, как сыграла его команда в матче дортмундской «Боруссией» (2:0). Напомним, что встреча проходила в рамках Суперкубка Германии.

«Мы довольны. Конечно, было тяжело. Дортмунд в первом тайме выглядел очень хорошо. После перерыва у нас стало получаться лучше, и мы зарядились уверенностью перед стартом бундеслиги.

Стараюсь воплотить свои идеи, но команда уже очень сильна. Мы попробовали кое-что новое, и у нас еще есть десять дней на подготовку», – сказал Анчелотти.