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  • Арустамян: «Бердыев хочет, чтобы на ключевые посты в «Спартаке» пришли его люди»

Арустамян: «Бердыев хочет, чтобы на ключевые посты в «Спартаке» пришли его люди»

14 августа 2016, 23:21
30

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился новой информацией о будущем экс-тренера «Ростова» Курбана Бердыева.

«Самый вероятный вариант – «Спартак». Когда Бердыев разговаривал с «Локомотивом», то сказал, что у него есть устная договоренность с красно-белыми. Что мешает Бердыеву возглавить «Спартак» уже сейчас? Дело все в том, что Бердыев хочет, чтобы на ключевые посты в клубе пришли его люди. В «Спартаке» считают, что Бердыева приглашают тренировать команду, а не управлять клубом», – заявил Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (30)
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Valeron 2705
1471206790
Давайте, давайте спартачи, прос.... свой единственный шанс на возрождение.
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Untitled-1
1471207188
Инсайд: Бердыев возвращается в Ростов, т.к. не договорился со Спартаком. А Спартак до конца сезона будет тренировать Каррера.
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VikNMar
1471208785
Правильно Бердыев требует ......... не нравится , пусть ищут другого , а он без работы не останется .
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Фан666
1471209664
Если Бердыев один придёт в "Спартак", то есть большая вероятность, что он там и умрёт как тренер! "Спартак" чёрная дыра для тренеров и футболистов.
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апоголлл
1471211417
что-то уже порядком надоело неделю одно и тоже-бердыев придет-бердыев подпишет. задолбали пусть каррера поработает.нормальный тренер .
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Топс
1471211879
олроолороло ь ььио
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compka
1471215515
а Бердыев не хочет, чтобы свора чинуш во главе клуба его использовала и поменяла через год-другой. Унаи Эмери и Мурат Якин - это специалисты топ-уровня, достигшие в своих чемпионатах отличных результатов. Вспомните как их встречали и с каким позором выгоняли...
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Daxa09
1471227801
От куда этот Арустомян берёт про всех информацию с его способностями он должен шпионом работать незаменимым агентом был бы
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bombardir70
1471227802
Интересно,мне одному кажется что он слишком до хрена хочет?
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VIPded
1471236087
Ещё не началось, а уже началось...)))
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