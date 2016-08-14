Арустамян: «Бердыев хочет, чтобы на ключевые посты в «Спартаке» пришли его люди»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился новой информацией о будущем экс-тренера «Ростова» Курбана Бердыева.

«Самый вероятный вариант – «Спартак». Когда Бердыев разговаривал с «Локомотивом», то сказал, что у него есть устная договоренность с красно-белыми. Что мешает Бердыеву возглавить «Спартак» уже сейчас? Дело все в том, что Бердыев хочет, чтобы на ключевые посты в клубе пришли его люди. В «Спартаке» считают, что Бердыева приглашают тренировать команду, а не управлять клубом», – заявил Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».