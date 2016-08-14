АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» в 1-м туре АПЛ. Команды на двоих забили семь мячей. В середине первой половины Уолкотт открыл счет, но затем «Арсенал» пропустил четыре мяча – дубль сделал Коутинью, еще по голу забили Лаллана и Мане. Затем Окслейд-Чемберлен и Чамберс сократили преимущество «Ливерпуля», но на большее «канониров» не хватило.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур

Арсенал – Ливерпуль – 3:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 31; 1:1 – Коутинью, 45; 1:2 – Лаллана, 49; 1:3 – Коутиньо, 56; 1:4 – Мане, 63; 2:4 – Окслейд-Чемберлен, 64; 3:4 – Чамберс, 75.

Арсенал: Чех, Монреаль, Чамберс, Холдинг, Бельерин, Эль-Ненни (Джака, 67), Коклен, Рэмзи (Касорла, 62), Санчес, Уолкотт, Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 60).

Ливерпуль: Миньоле, Морено, Клаван, Ловрен, Клайн, Коутинью (Джан, 70), Вейналдум (Стюарт, 88), Хендерсон, Лаллана (Ориги, 76), Мане, Фирмино.

Предупреждения: Коклен, 37; Ивоби, 57; Джака, 86 – Лаллана, 26; Морено, 29; Ловрен, 41.