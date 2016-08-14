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  • АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче

АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче

14 августа 2016, 19:53
14

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» в 1-м туре АПЛ. Команды на двоих забили семь мячей. В середине первой половины Уолкотт открыл счет, но затем «Арсенал» пропустил четыре мяча – дубль сделал Коутинью, еще по голу забили Лаллана и Мане. Затем Окслейд-Чемберлен и Чамберс сократили преимущество «Ливерпуля», но на большее «канониров» не хватило.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур

Арсенал – Ливерпуль – 3:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 31; 1:1 – Коутинью, 45; 1:2 – Лаллана, 49; 1:3 – Коутиньо, 56; 1:4 – Мане, 63; 2:4 – Окслейд-Чемберлен, 64; 3:4 – Чамберс, 75.

Арсенал: Чех, Монреаль, Чамберс, Холдинг, Бельерин, Эль-Ненни (Джака, 67), Коклен, Рэмзи (Касорла, 62), Санчес, Уолкотт, Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 60).

Ливерпуль: Миньоле, Морено, Клаван, Ловрен, Клайн, Коутинью (Джан, 70), Вейналдум (Стюарт, 88), Хендерсон, Лаллана (Ориги, 76), Мане, Фирмино.

Предупреждения: Коклен, 37; Ивоби, 57; Джака, 86 – Лаллана, 26; Морено, 29; Ловрен, 41.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Ливерпуль
Комментарии (14)
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liver2015
1471193779
Молодцы начало есть так нужно продолжать до конца сезона
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Денчик34
1471194220
Всех с победой !!!!!!!
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Kybik-Pybik
1471194507
Арсенал - дно!
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MrVanes-Zenit
1471196618
Всегда у них матчи захватывающие получаются Потрясающая игра!
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ВoВ
1471199267
Хороший матч
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vara84
1471201355
Страшный сон болел Арса: Санчес - центрфорвард! (закрыли полностью, хотя его место на фланге, а в центр он любит смещаться); Чамб и Холдинг - две молодые дырки в центре! (Чамб не тянет уровень апл, а Холдинг без опыта. Прикрывая их хавы оттягивались и центр поля во 2 тайме сдали полностью); Как могут два основных хава (по мнению Венгера Ивоби тянет на основу) не доиграть до 65 минуты!? (видно Венгер на них поля пашет... тренер-физик и врачи молодцы!) Результат на лицо! Жаль болел (коим сам являюсь), но в этом сезоне 6-7 место, уход Ози и Санчеса, покупка 1-2 "Чамберсов" из лиги1 и свято верящий в свою молодежь и не тратящий ни копейки Венгер Арсенович, с полным лазаретом к январю! Держитесь, болелы, "в этом сезоне нам будет проще стать чемпионами..."
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джон базелон
1471207998
На сегодняшний момент команды Клоппа играют в самый яркий,зрелищный и атакующий футбол!Спасибо Юрген за такое видение футбола,настоящего,захватующего и фантастического!
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Ден 781
1471211914
Вот это матч !!!!! Узнаю АПЛ, может кто-то и говорит что АПЛ не самая сильная лига, но то что самая интересная и зрелищная это точно !
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palych1974
1471237854
Огонь!!!
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NAKENA
1471238534
и замет не одной звезды в Liverpool как старые добрые времена!!!!!!!!!!! В перед LIVERPOOL!!!!
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