«Локомотив» не может вылететь на матч с «Тереком»

Футболисты «Локомотива» не могут вылететь на матч 3-го тура РФПЛ против «Терека» из-за проблем с самолетом. Напомним, встреча должна пройти сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начаться в 20:30 по московскому времени.

«Локомотив» не может вылететь из аэропорта Внуково. Вылет был запланирован на 10:00 по московскому времени. Борт «Газпромавиа» – перевозчика клуба – оказался неисправен, и сейчас речь идет о его замене. Команда в полном составе на борту ожидает развития событий», – заявил источник, близкий к ситуации.