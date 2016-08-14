Рейнгольд: «Надоело слушать разговоры про Бердыева. От Карреры в «Спартаке» будет больше толку»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» бывшего наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

«Честно говоря, мне надоело слушать разговоры на эту тему. Будто везут из топ-европейского клуба топ-игрока, спрятанного где-то в карете, чтобы никто не увидел. Уже надоело и противно, а журналисты только и говорят: «Бердыева видели здесь, а не видели там, Бердыев надел это, а там вот это». Ну, мы же серьезные люди! Нельзя об этом 24 часа в сутки на федеральном уровне говорить! Пора выходить, уважаемый Курбан Бердыев. Выходить и начинать работу.

А вообще, откровенно говоря, я посмотрел две игры «Спартака» под руководством Массимо Карреры и буду не против, если тренерский штаб итальянца и продолжит дальше работу. Мне кажется, так толку больше будут. Почему? Потому что ребята уже начали играть и относиться к своей работе по-другому, Каррера уже многое поменял и изменил. Да, есть ошибки, но сейчас ребята уже переживают за то, что делают, сам итальянец весь в игре, он на поле с командой. Вижу, что итальянцы не просто деньги приехали заработать, но они всей душой болеют за свою работу и за команду.

Всем понятно, что завтра-послезавтра будет объявлено о назначении Бердыева, но он придет со своим тренерским штабом, разогнав итальянца, а я бы этого не хотел. Нормально они работают. Поэтому вопрос с Бердыевым пора бы уже решить раз и навсегда», – сказал Рейнгольд.