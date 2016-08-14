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  • Рейнгольд: «Надоело слушать разговоры про Бердыева. От Карреры в «Спартаке» будет больше толку»

Рейнгольд: «Надоело слушать разговоры про Бердыева. От Карреры в «Спартаке» будет больше толку»

14 августа 2016, 13:01
26

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» бывшего наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

«Честно говоря, мне надоело слушать разговоры на эту тему. Будто везут из топ-европейского клуба топ-игрока, спрятанного где-то в карете, чтобы никто не увидел. Уже надоело и противно, а журналисты только и говорят: «Бердыева видели здесь, а не видели там, Бердыев надел это, а там вот это». Ну, мы же серьезные люди! Нельзя об этом 24 часа в сутки на федеральном уровне говорить! Пора выходить, уважаемый Курбан Бердыев. Выходить и начинать работу.

А вообще, откровенно говоря, я посмотрел две игры «Спартака» под руководством Массимо Карреры и буду не против, если тренерский штаб итальянца и продолжит дальше работу. Мне кажется, так толку больше будут. Почему? Потому что ребята уже начали играть и относиться к своей работе по-другому, Каррера уже многое поменял и изменил. Да, есть ошибки, но сейчас ребята уже переживают за то, что делают, сам итальянец весь в игре, он на поле с командой. Вижу, что итальянцы не просто деньги приехали заработать, но они всей душой болеют за свою работу и за команду.

Всем понятно, что завтра-послезавтра будет объявлено о назначении Бердыева, но он придет со своим тренерским штабом, разогнав итальянца, а я бы этого не хотел. Нормально они работают. Поэтому вопрос с Бердыевым пора бы уже решить раз и навсегда», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (26)
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Ден 781
1471169113
Каррера внушает доверие, жалко будет если такой опытный специалист покинет клуб
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Саладин
1471169177
+
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Dj-Sog
1471169820
Я думаю что Бердыев оставит Карреру,если конечно согласится возглавить Спартак.А 2 матча не показатель,чтобы ставить итальянца главным тренером.
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Бестолковый
1471169907
Просто писец.... не знаю кто этот Рейнгольд, но если спартаковские болельщики считают также, то думаю вполне вероятно Спартак снова наступит на все те же грабли в сотый раз. Карерра более менее удачно провел пару игр, и всё Бердыев нам не нужен. Вы меня извините, но это уже детский сад. А что если за этой парой игр последует серия из трёх поражений подряд, что тогда? Каррера пшел вон, давай снова Бердыева? Возможно еще Бердыев пожалеет, что вообще связался с клубом Сбардак. Всё что происходит со Спартаком, это всё на совести руководства и болельщиков спартака. Им на эмблему в ромб вместо буквы С нужно грабли нарисовать. И тогда все встанет на свои места.
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BANNIKOV1970
1471170508
эмоции кончатся и опять середина таблицы,вот и весь толк!
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джон базелон
1471170575
Меня уже тошнит от этих "экспертов".Бердыев лучший тренер в России.Приводил 2 раза Рубин к чемпионству,Ростов в ЛЧ играет!А этот "Великий Эксперт",говорит,что его тошнит от такого тренера!!?Если Бердыев возглавит Спартак и придут победы и стабильность,то он один из первых будет кричать и бить себя в грудь,что всегда знал и всем говорил какой Бикеевич специалист!Вот от таких болельщиков как этот Рейнгольд тошнит уже!!
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rubinovyi2
1471175831
Угу,завтра проиграет Спартак и все..,пошел на фиг-тренеришка!
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zagrizlik
1471181025
Совершенно не удивлюсь если у бердыева ничего не получится в спартаке. В спартаке были толковые тренеры(черчесов,эмери) и ничего из этого не получилось.
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Salim73
1471182290
Ты хреновый эксперт, мозги у тебя как у курицы. Забудьте типа про спартаковский футбол, он сейчас ничто,просто воздух. Ты явно гониш. Или лечись
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Врач Зенита
1471183136
Как врач недоклуба, завидую Великому Спартаку. Им очень повезло, не то что нашим миллионерам.) Со своим старикашкой, мы ничего не выиграем.
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