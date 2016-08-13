Гладилин: «Ничья в игре «Рубина» со «Спартаком» – хороший результат для обеих команд»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин дал свой прогноз на поединок третьего тура РФПЛ с «Рубином», отметив, что не видит явного фаворита в предстоящей игре. При этом ничья, по его мнению, станет неплохим вариантом как для красно-белых, так и для казанцев.

«Рубин» неудачно стартовал в этом сезоне, но у него хорошо укомплектованный состав. У «Спартака» уже есть шесть очков, поэтому москвичи будут играть вторым номером не за победу, а за результат. Сложно определить фаворита в этом матче – силы примерно равны. Думаю, встреча окончится ничьей – это оптимальный вариант для обеих команд. Для «Спартака» семь очков на старте – хорошо, а если он еще и победит – вообще отлично! Но у казанцев будет сильный настрой и поддержка болельщиков. Ставлю на счет 1:1.

Сложно сказать, когда начнет приносить голы Зе Луиш. Когда игрок начинает забивать, к нему приходит уверенность. Видимо, от него эта уверенность начинает уходить. Зе Луиш много торопится: где-то передержит, где-то недодержит мяч. Ему нужно успокоиться и играть, как он умеет», – сказал Гладилин.