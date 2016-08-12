Кокорин: «Хорошо, что «Зенит» проявил характер и спас игру»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от волевой победы над«Ростовом» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Тяжело сейчас сказать, почему мы провели такие разные два тайма. Но хорошо, что «Зенит» проявил характер и смог спасти игру. То, что произошло в первой половине встречи, разберем чуть позже.

Такую игру от «Ростова» мы ожидали, перед матчем разбирали то, как действует соперник. Все ошибаются, мы сами себе привезли первый гол. Удаление Гацкана изменило ход встречи, сопернику было тяжело играть вдесятером. Хорошо, что во втором тайме мы забили быстрый гол, а потом еще смогли и отыграться.

В первом тайме, когда падал Жирков, был 100-процентный пенальти. На 40-й минуте игроки «Ростова» хватали наших футболистов за майки, просто это мало кто видел. Если они это делают, то почему тогда не ставить пенальти?» – заявил Кокорин.