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Кокорин: «Хорошо, что «Зенит» проявил характер и спас игру»

12 августа 2016, 22:41
13

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от волевой победы над«Ростовом» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Тяжело сейчас сказать, почему мы провели такие разные два тайма. Но хорошо, что «Зенит» проявил характер и смог спасти игру. То, что произошло в первой половине встречи, разберем чуть позже.

Такую игру от «Ростова» мы ожидали, перед матчем разбирали то, как действует соперник. Все ошибаются, мы сами себе привезли первый гол. Удаление Гацкана изменило ход встречи, сопернику было тяжело играть вдесятером. Хорошо, что во втором тайме мы забили быстрый гол, а потом еще смогли и отыграться.

В первом тайме, когда падал Жирков, был 100-процентный пенальти. На 40-й минуте игроки «Ростова» хватали наших футболистов за майки, просто это мало кто видел. Если они это делают, то почему тогда не ставить пенальти?» – заявил Кокорин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Alessandro_grande
1471031652
Зениту повезло, просто....было бы удивительно, если в большинстве игроков на поли и не проявили характер
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bzfar
1471031678
Сашка в перерыве всем пообещал шампанского за победу :-)
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майкл
1471032615
Интересно а шампанское почем на Петровской арене?
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Диктор
1471033362
Если это ваш характер-то ФУ..........................мерзость одна.
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shurik45
1471035022
Если по чеснаку ,то Шурик матч отыграл неплохо. Проделал большое количество работы как в атаке ,так и в обороне . Удачно действовал в отборе мяча. Защитники за ним явно не успевали.Жаль только не забил.Его минусом разве ,что можно назвать не всегда правильный выбор позиции при атаки.Ростов смотрелся довольно таки неплохо. Удаление сыграло свою роль.
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FanatSerj
1471035153
обосретесь же в ЛЕ как пить дать, там же судья "характер" так не будет проявлять, чтобы и удалить игрока за то что ему на ногу наступили, да пенальти назначить за руку на плече. Поэтому в Европе у нас никто ничего выиграть путевого не может, так как без заряженных судей даже 10-рых обыграть не могут.
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Asbjorn
1471036314
Хорошо что на ногах Саша стоять не может после касания другим игроком
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Sany-116
1471038394
Да нет Саша здесь не характер, здесь хорошо заплатили козлу со свистком.
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каа
1471064131
молчал бы ...симулянт...

хватают майки им....но почему то майки рвутся у соперников...?!

и пенальти, и удаление весьма и весьма спорные(((
А вот Жулиано молодец... единственное светлое в игре зенита)))Удачи парню
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Scorp63
1471432465
М,да, по ходу у Кокоши пилотка, вместо яиц...
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