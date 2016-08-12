Мутко: «Сложно совмещать должности, но я буду делать все, чтобы ЧМ-2018 прошел успешно»

Министр спорта РФ Виталий Мутко отреагировал на слова бывшего наставника сборной России Валерия Газзаева, который сегодня зарегистрировал свою кандидатуру на выборах в президенты РФС.

«Валерий Газзаев сказал, что он фаворит? Значит, я второй. Конкуренция всегда повышает результаты. Хотелось бы, чтобы с этими идеями, которые сейчас звучат, пришли год назад. Свои шансы на победу в предстоящих выборах президента РФС расцениваю как нормальные. Долго раздумывал, выдвигаться или нет. Мне крайне сложно совмещать, но впереди 2018 год, я буду делать все, чтобы чемпионат мира у нас прошел успешно.

Понимаю, что сейчас у нас попытаются отобрать чемпионат мира. Но я этого не боюсь. Убежден, что нет никаких оснований этого сделать. Этот турнир мы проводим в первую очередь для своей страны. За это время мы построим и реконструируем 13 аэропортов, с нуля создадим футбольные поля, дороги, развязки. Мы приглашаем весь мир приехать и увидеть новую Россию», – сказал Мутко.