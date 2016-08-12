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  • Мутко: «Сложно совмещать должности, но я буду делать все, чтобы ЧМ-2018 прошел успешно»

Мутко: «Сложно совмещать должности, но я буду делать все, чтобы ЧМ-2018 прошел успешно»

12 августа 2016, 19:45
15

Министр спорта РФ Виталий Мутко отреагировал на слова бывшего наставника сборной России Валерия Газзаева, который сегодня зарегистрировал свою кандидатуру на выборах в президенты РФС.

«Валерий Газзаев сказал, что он фаворит? Значит, я второй. Конкуренция всегда повышает результаты. Хотелось бы, чтобы с этими идеями, которые сейчас звучат, пришли год назад. Свои шансы на победу в предстоящих выборах президента РФС расцениваю как нормальные. Долго раздумывал, выдвигаться или нет. Мне крайне сложно совмещать, но впереди 2018 год, я буду делать все, чтобы чемпионат мира у нас прошел успешно.

Понимаю, что сейчас у нас попытаются отобрать чемпионат мира. Но я этого не боюсь. Убежден, что нет никаких оснований этого сделать. Этот турнир мы проводим в первую очередь для своей страны. За это время мы построим и реконструируем 13 аэропортов, с нуля создадим футбольные поля, дороги, развязки. Мы приглашаем весь мир приехать и увидеть новую Россию», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий Мутко Виталий
Комментарии (15)
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kvm
1471020796
Почему его фамилию все пишут с ошибкой и путают Т и Д?
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Andrew01
1471020905
Когда ты наворуешься тварь!!!!!!?????
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Андрей Ермошин
1471021398
Все что можно было, ты уже успешно провалил, дальше некуда.
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sevsor
1471023148
Господину Мутко сложно совмещать две должности. НО ДЛЯ БЛАГА СТРАНЫ(!!!),... он это сделает, совместит. так и быть...и заметьте, вторую должность он будет совмещать не претендуя ни на какое материальное вознаграждение))) Какое благородство!!!:))))
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z89
1471024133
Одна зарплата хорошо, а две лучше)))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1471028780
Продолжай и дальше утешать себя.
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koka7751
1471028805
Какая наглость!!!!!!!!!!!!!!!!
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Mister Best
1471029571
ПРИ КОММУНИСТАХ УЖЕ БЫ ЛЕС ВАЛИЛ...СКОТИНА!!!
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Voltiz
1471036051
Мутко вредитель российского спорта, и особенно футбола .
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zagrizlik
1471052184
Если кто не понял...успешно,в понимании этого членойда, это обосраться так,чтоб над нами смеялись все,кто в принципе может смеяться.
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