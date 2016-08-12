Раньери: «Скорее пришельцы высадятся в Англии, чем «Лестер» повторит свой успех»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери подчеркнул, что его команде будет крайне тяжело повторить успех прошлого сезона и стать чемпионом АПЛ.

«Мне очень интересно, как пройдет этот сезон. Большие команды готовы бороться за титул чемпиона, а мы готовы его защищать. Наша цель – набрать 40 очков, а там посмотрим. Помимо этого мы хотим набраться положительного опыта в Лиге чемпионов.

Думаю, что в этом сезоне на «Лестер» будет оказываться меньше давления, чем в прошлом. Все по-другому. Мы должны хорошо постараться, чтобы повторить успех. Шансы – 6000 к 1. Более вероятно, что пришельцы высадятся на площади Пикадилли», – сказал Раньери.