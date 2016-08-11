Мутко: «У Черчесова будет достойная зарплата в сборной России»

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что РФС достойно оплатит труд Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России. При этом, министр спорта РФ выразил надежду, что у 52-летнего специалиста все получится у руля национальной команды. Ранее сообщалось, что общая сумма зарплаты тренерского штаба сборной составит 2,6 миллиона евро в год.

«Условия не самый главный вопрос – это конфиденциальный договор. Каких-то суперусловий Черчесов перед нами не ставил. Какая зарплата? Достойная. Контракт – до 1 августа 2018 года. Я очень хочу, чтобы у нас все получилось», – сказал Мутко.