Лебедев: «Черчесов – единственный, кто согласился возглавить сборную, Бердыеву такой позор не нужен»

Вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я так понимаю, господин Черчесов был единственным, кто согласился, обсуждалась только одна кандидатура. Все согласились, я воздержался.

В России есть лучше кандидатура – это Бердыев. У него получилось бы лучше. Но он, видимо, не согласился, выбрал «Спартак». И я его прекрасно понимаю. Со «Спартаком» он добьется очень больших успехов, а позор со сборной ему не нужен», – заявил Лебедев.