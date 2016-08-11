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  • Лебедев: «Черчесов – единственный, кто согласился возглавить сборную, Бердыеву такой позор не нужен»

Лебедев: «Черчесов – единственный, кто согласился возглавить сборную, Бердыеву такой позор не нужен»

11 августа 2016, 13:59
16

Вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Я так понимаю, господин Черчесов был единственным, кто согласился, обсуждалась только одна кандидатура. Все согласились, я воздержался.

В России есть лучше кандидатура – это Бердыев. У него получилось бы лучше. Но он, видимо, не согласился, выбрал «Спартак». И я его прекрасно понимаю. Со «Спартаком» он добьется очень больших успехов, а позор со сборной ему не нужен», – заявил Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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VGreen
1470913572
Лебедев такой же еблан как и его отец в плане попиздеть хуйню, у обоих только периодически хорошие мысли и высказывания проявляются.
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ilichkadr
1470914658
Лебедеву можно верить, он член исполкома РФС, присутствовал на заседании и всё видел. Все "за", "против" нет, поскольку кандидатура в единственном числе. Можно было и не собираться.........
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Dinamo4emp
1470914775
Бердыев умный человек
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Андрей Ермошин
1470914992
Абсолютно верно, позор в сборной и дальше будет продолжаться, пока не выкинут всяких там Кокошек, Дзюбок, и т.п., которые не понимают, что такое честь страны и как за нее нужно биться.
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С-Пб on-line
1470915563
Да спартак ещё хуже чем дно!
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андрей андреев
1470916723
Папа все посчитал,как всегда.Умный. P.s.Не все умные хорошие люди
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roman230582
1470918929
Со Спартаком позора будет не меньше
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AlMann
1470919849
Хорошо сказано, но только быть свиньей - уже позор.
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PoMka31
1470921919
в Спартак можно купить игроков, а вот в сборную не купишь..
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Serjoga
1470929914
Со Спартаком у него будет облом! И аллах не поможет!
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