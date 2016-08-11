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  • Мутко: «Черчесов – лучший из тех, кто мог возглавить сборную России»

Мутко: «Черчесов – лучший из тех, кто мог возглавить сборную России»

11 августа 2016, 13:53
37

Президент РФС Виталий Мутко назвал нового главного тренера сборной России Станислава Черчесова лучшей кандидатурой на данный пост. Напомним, сегодня с 52-летним специалистом был подписан контракт сроком на два года.

«Убеждены, что Станислав Саламович погружен в российский футбол, обладает соответствующими волей и характером. У него есть свое видение. Надеемся, что увидим под его руководством обновленную сборную, которая будет всех нас радовать. Черчесов становится также председателем тренерского совета. Нужна связь между всеми сборными.

Мы выбирали из четырех кандидатов. Со всеми встречались и говорили. И пришли к выводу, что именно Черчесов лучше всего подходит под конкретную задачу», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (37)
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Артемка 82
1470913658
Черчесов не лучше Лёни Слуцкого! Чего он добился? Какой опыт у него вообще есть?
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Berdchanin
1470913714
Бердыев лучший. Он такие команды со дна поднимает
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Жентус
1470914169
Он оговорился наверное? Ибо хотел то он сказать, что это худший из кандидатов? Я не знаю чем могло руководствоваться РФС, не знаю что за критерии были в выборе, но есть предположение, что ключевым моментом была зарплата и отношения Черчесова с Мутко. Другого я просто предположить не могу... Неужели так сложно было договориться с Бердыевым? Неужели у нас закончились тренеры вообще? Ну так верните в конце концов Сёмина, уже хуже Черчесова ну точно некуда... В какой стиль играет Черчесов? Он загубил Спартак(эти 4-1 от Динамо К вообще позор страны), он загубил Динамо( как его потопить можно было вообще не понятно,там даже физрук бы большего добился). А по итогам что? Выиграл чемпионат Польши(причем его тут же убрали из клуба) и стал тут же тренером сборной... Это просто провалище. Какая цель у нас на ЧМ 2018 была пару лет назад? Победа? Давайте то интервью с Мутко откопаем и заспамим его этим интервью, а потом пускай петицию об отстранении президента РФС создают, что будет самым правильным выбором... Надеюсь в группе ЧМ 2018 мы хотя бы сохраним своё очко, как сделали на этом Евро, это таки на фоне грядущих событий будет еще большим достижением. А то такими темпами наши и очко то не сохранят...
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Андрей Ермошин
1470915248
Очередное дебильное решение РФС, под руководством МУДКО, болото затягивает все глубже и глубже.
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Gadzhi4990
1470915904
Мутко, про всех так говорить
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Muhametshin
1470916115
Раз уж пошло такое дело то чем хуже любой другой российский человек, любого бомжа с вокзала пригласите и зарплату дайте тысяч 50 в месяц и наша сборная заиграет не хуже чем на ЧЕ зато какая экономия.
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Spartak-Ekata
1470918090
Очередной позор будет нашей сборной.....только теперь Дома....молодцы РФС, так держать....развитие нашего футбола прям прёт в гору....мы уже практически в финале ЧМ....у нас в стране как не дорог....так и нет футбола....ну вы держитесь Там!!! Или идите работать в бизнес....
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kotmyshka
1470918150
Мутко: А Я - лучший из президентов РФС!
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sv68
1470922201
Лучший тренер на сегодняшний день в стране это Бердыев и это признают все, кроме нашего футбольного руководства.
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Reaktiv_05@mail.ru
1470925018
100%провал чм 2018,вы это увидите
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