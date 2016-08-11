Мутко: «Черчесов – лучший из тех, кто мог возглавить сборную России»

Президент РФС Виталий Мутко назвал нового главного тренера сборной России Станислава Черчесова лучшей кандидатурой на данный пост. Напомним, сегодня с 52-летним специалистом был подписан контракт сроком на два года.

«Убеждены, что Станислав Саламович погружен в российский футбол, обладает соответствующими волей и характером. У него есть свое видение. Надеемся, что увидим под его руководством обновленную сборную, которая будет всех нас радовать. Черчесов становится также председателем тренерского совета. Нужна связь между всеми сборными.

Мы выбирали из четырех кандидатов. Со всеми встречались и говорили. И пришли к выводу, что именно Черчесов лучше всего подходит под конкретную задачу», – сказал Мутко.