Семин: «Локомотив»? Пока не могу ничего говорить»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в московский клуб.

– В «Локомотиве» сменилось руководство. Есть вероятность, что вы придете в клуб в каком-либо качестве?

– Если что-то будет – буду комментировать. Пока не могу ничего говорить.

– Но у вас еще остается тренерский запал?

– Обязательно! Это же моя профессия.

– Например, Валерий Газзаев стал управленцем, должен баллотироваться на пост президента РФС. Вы себя видите все-таки тренером?

– Поживем – увидим. Увидим, чем будем жить.