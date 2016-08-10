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Семин: «Локомотив»? Пока не могу ничего говорить»

10 августа 2016, 16:41
2

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в московский клуб.

– В «Локомотиве» сменилось руководство. Есть вероятность, что вы придете в клуб в каком-либо качестве?

– Если что-то будет – буду комментировать. Пока не могу ничего говорить.

– Но у вас еще остается тренерский запал?

– Обязательно! Это же моя профессия.

– Например, Валерий Газзаев стал управленцем, должен баллотироваться на пост президента РФС. Вы себя видите все-таки тренером?

– Поживем – увидим. Увидим, чем будем жить.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (2)
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Nooki
1470843854
Было бы интересно глянуть на это!!)))
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sergan113
1470845686
Доставай знаменитую шапочку, мы не против.
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