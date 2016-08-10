Дзюба пропустит матч против «Ростова»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сможет помочь своей команде в поединке третьего тура чемпионата России с «Ростовом». Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

«Дзюба не успеет восстановиться к «Ростову». Проблема старая – с коленом. Витсель и Шатов почувствовали проблему из-за искусственного газона и пропускают тренировку. Надеемся, завтра будут в общей группе. Маурисио, Джорджевич и Жулиано оформляют документы и сегодня не тренируются. У Гарая были проблемы после тренировки на искусственном поле, но сейчас он в порядке и готовится к игре», – сказал Луческу.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет 12 августа в Санкт-Петербурге.