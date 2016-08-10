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Луческу: «Нужен один гол, который расслабит команду»

10 августа 2016, 11:57
4

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после утренней тренировки рассказал о подготовке своей команды к матчу третьего тура российской Премьер-лиги против «Ростова».

– Вы не до конца понимаете, что такое потерять 4-5 ведущих игроков. Мы строим нечто новое: командную игру и другую команду. Не делаю изменений в обороне. Тут нет проблем. Но защитники должны больше помогать полузащитникам и нападающим. Это должны делать те, кто не привык забивать и быть лидерами в атаке. Мы ждем от них большей активности.

В последней игре самым активным был Витсель. Мы ждали большего от Шатова, Кокорина и Маурисиу. Должны менять свой менталитет все игроки. Уверен, что мы это сделаем. Они чувствуют, что могут стать лидерами. Мы не даем соперникам создавать моментов. Нужен один гол, который расслабит команду. Она заиграет более раскрепощенно. Нужен больший акцент на игре фланговых защитников, чтобы он чаще подключались к атакам. Чаще врывались в штрафную. Нам нужен положительный результат нужны очки.

– Кто может стать лидером команды в игре с «Ростовом»?

– Лидером должна быть команда. Других лидеров мы не рассматриваем. В «Зените» много опытных игроков. Лидеры ест разные – за полем и на поле. Лидером по технике можно назвать Шатова. Все лидеры должны объединиться в кулак. Команда должна быть единой.

– Мак может сыграть с первых минут против «Ростова»?

– Не будем забывать, что нам нужно иметь на поле 5 россиян. Если вы найдете место Маку – скажите мне. Пока есть лимит, поставить его в стартовый состав сложно. Но начнется сезон в Лиге Европы, и практика будет у всех. Каждый игрок должен ждать своего момента, доказывать и держаться за место в составе, не отдавать его.

– Уход Бердыева может расслабить «Зенит»?

– Он оставил хорошую игру, хорошую команду. Не думаю, что несколько дней что-то изменят. Ростовчане попытаются показать, что они остаются сильной командой. А у нас есть обязанность взять реванш за последнее крупное поражение от «Ростова». Все футболисты знают об этом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (4)
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vladimir-7
1470821583
Луческу: "Зениту нужен один гол...", так забейте его в свои ворота и расслабитесь.
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kella
1470822010
Один в поле не воин! Нет бразильцев - нет голов!
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Warrior God
1470824046
Один гол за сезон и хватит вам.
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Павелий
1470829032
Автогол - тоже гол! =)
Ответить
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