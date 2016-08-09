Читатели «Бомбардира» считают, что Бердыев будет нужен сборной России

По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», читатели сайта считают, что Курбан Бердыев должен возглавить сборную России, за этот вариант отдали 35 процентов пользователей.



На втором месте расположился вариант, что специалист должен продолжить работу в «Ростове» – 33 процента. Лишь 26 процентов считают, что Бердыев должен попробовать свои силы в московском «Спартаке». На последнем месте расположился вариант с другим клубом Премьер-Лиги, набравший 5 процентов голосов.

