Феллер: «Байер» всегда стремится к титулу чемпиона страны»

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Феллер уверен, что его команда может побороться за чемпионский титул в Германии в новом сезоне.



«Я всегда стремлюсь к титулу чемпиона страны. Это моя мечта, однако конкуренты не спят. С каждым сезоном мы хотим совершенствовать свою игру. Наша минимальная цель – попасть в Лигу Европы, но мы хотим выступать в Лиге чемпионов», – сказал он в интервью Rheinischen Post.



В прошлом розыгрыше чемпионата Германии «Байер занял третье место.