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Бубнов: «Оренбург» забил ЦСКА чистый гол»

8 августа 2016, 11:52
28

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Оренбургом» (1:0) в рамках 2-го тура РФПЛ.

«На игру серьезно повлияли погода и синтетическое покрытие: всегда очень тяжело играть в таких условиях. «Оренбург» выглядел достойно и играл с действующим чемпионом если не на равных, то близко к этому. На протяжении большей части матча они грамотно держали оборону, да и вообще знатно потрепали нервы ЦСКА.

Армейцы не имели подавляющего преимущества по ходу матча. Видно, что ЦСКА на старте сезона играет далеко не так остро в атаке, как играл раньше при Думбия и Мусе. С их уходом атака ЦСКА потеряла в вариативности. Не сомневаюсь, что Траоре будет забивать, но на быстрые контратаки и забросы красно-синим рассчитывать больше не приходится.


На ход поединка мог повлиять удар Анзора Санаи после углового — на мой взгляд, «Оренбург» забил чистый гол. Со всех ракурсов видно, что Акинфеев выгребает мяч из-под себя. Неслучайно Саная радовался… Этот гол мог серьезно повлиять на сценарий поединка — «Оренбургу» было бы проще», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург Бубнов Александр
Комментарии (28)
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Артемка 82
1470647221
У ЦСКА как всегда Гинер проплатил судей, а вот мы посмотрим как кони в ЛЧ играть будут?!!! Конифей там полную охапку выгребать будет!!!
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Диктор
1470647712
А судья не засчитал.
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Kuhonnik
1470648459
Не было гола, на повторе видно
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Орловский рысак
1470648945
Со всех ракурсов видно, что мяч не пересек линию
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nik55
1470651597
в европе так судить не будут и кони получат по полной
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Cobold
1470653233
Затрахал этот лысый гандон своими высказываниями. Пиарит себя всякой хернёй и диванные футболёры улюлюкают в ответ. Если этот Бубноёб такой умный пусть возьмёт и потренирует какую-нибудь команду, а мы посмотрим, что из этого выйдет. Думаете возьмётся? Да хер там!!! Он только пиздеть может! Лысый некчёмный тролль.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1470658122
ЦСКА никогда не искал сложных решений, а просто всегда покупал судей.
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Andrew01
1470658276
Вот вам и принципиальное судейство в играх ЦСКА, что там в начале сезона обещали слуцкому судьи? Я что-то пропустил новость, что он извинялся перед ними..... Как я и думал, уже даже Левников может только языком трепать....
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VVM1964
1470660066
НАЧАЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ ЦСКА К ОЧЕРЕДНОМУ КУПЛЕННОМУ ЧЕМПИОНСТВУ !
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Каратель помойников
1470662310
кабинеты...решают все....
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