Бубнов: «Оренбург» забил ЦСКА чистый гол»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Оренбургом» (1:0) в рамках 2-го тура РФПЛ.

«На игру серьезно повлияли погода и синтетическое покрытие: всегда очень тяжело играть в таких условиях. «Оренбург» выглядел достойно и играл с действующим чемпионом если не на равных, то близко к этому. На протяжении большей части матча они грамотно держали оборону, да и вообще знатно потрепали нервы ЦСКА.

Армейцы не имели подавляющего преимущества по ходу матча. Видно, что ЦСКА на старте сезона играет далеко не так остро в атаке, как играл раньше при Думбия и Мусе. С их уходом атака ЦСКА потеряла в вариативности. Не сомневаюсь, что Траоре будет забивать, но на быстрые контратаки и забросы красно-синим рассчитывать больше не приходится.



На ход поединка мог повлиять удар Анзора Санаи после углового — на мой взгляд, «Оренбург» забил чистый гол. Со всех ракурсов видно, что Акинфеев выгребает мяч из-под себя. Неслучайно Саная радовался… Этот гол мог серьезно повлиять на сценарий поединка — «Оренбургу» было бы проще», – заявил Бубнов.