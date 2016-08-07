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  • Слуцкий: «Играли в сложных погодных условиях, но таков регламент»

Слуцкий: «Играли в сложных погодных условиях, но таков регламент»

7 августа 2016, 19:14
14

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от матча против «Оренбурга» (1:0)

– Было очень жарко. Не считаете, что можно было подвинуть начало игры на еще более позднее время?
– Какой сейчас смысл говорить? Мы уже сыграли. Да, в сложных погодных условиях, но таков регламент. Хорошо, что и так подвинули на пару часов. Если бы этого не случилось, трудно представить, что могло быть.

– Как вам стадион и поле?
– Давайте будем откровенными: бывали мы на лучших стадионах и играли на более качественных полях. В плане инфраструктуры вам есть, куда расти. Уверен, в этом плане будут серьезные подвижки.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оренбург Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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-SHERLS
1470587468
Хряк ты ещё не на свиноферме????-Сборную обгадил ,теперь ЦСКА ,давай ,давай.
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MONSTERqq
1470589049
у слуцкого всегда отговорки блять! сам накосячил так сука признайся а не на погоду вали!
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zenit888
1470589429
В командах Слуцкого ни тактики, ни мысли, ни индивидуальных действий, Вся команда не знает , что делает. Как тренер ноль полный. Хорошо качается - похож на Лобановского.
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Zeff
1470591847
ЦСКА должен был проиграть.
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Беспринципный Дима
1470593550
Нытики , выехали за счет судьи
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veksill
1470594026
дворовой футбол...этот наш чемп
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vladimir-7
1470637033
Зачем назначают игры в самую жару, почему не назначить игру вечером, когда люди приедут с дачи и жара спадёт, ведь это касается всех команд.
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kimi2005
1470639996
Судя по первым играм все плохо-нападения нет совсем!
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