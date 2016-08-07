Слуцкий: «Играли в сложных погодных условиях, но таков регламент»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от матча против «Оренбурга» (1:0)

– Было очень жарко. Не считаете, что можно было подвинуть начало игры на еще более позднее время?

– Какой сейчас смысл говорить? Мы уже сыграли. Да, в сложных погодных условиях, но таков регламент. Хорошо, что и так подвинули на пару часов. Если бы этого не случилось, трудно представить, что могло быть.

– Как вам стадион и поле?

– Давайте будем откровенными: бывали мы на лучших стадионах и играли на более качественных полях. В плане инфраструктуры вам есть, куда расти. Уверен, в этом плане будут серьезные подвижки.