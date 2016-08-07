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  • Бердыев: «Принял решение уйти из «Ростова» еще до матчей Лиги чемпионов»

Бердыев: «Принял решение уйти из «Ростова» еще до матчей Лиги чемпионов»

7 августа 2016, 12:28
25

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, покинувший донскую команду, заявил, что принял решение уйти из клуба еще до начала матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта».

– В чем главные причины вашего решения?

– Они известны болельщикам и журналистам.

– То есть решение приняли еще до матчей с «Андерлехтом»?

– Да. Но решили, что не надо объявлять об этом до встречи с бельгийцами и не нервировать коллектив, не лишать его тонуса – мысли у ребят должны быть только об игре.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (25)
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ALASTOR
1470562304
Жаль, очень жаль. Ростов потерял свою прописку в первой пятерке без Бердыева. Что-то подсказывает, что будет история типа Динамо. Для российского футбола уже норма
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meiram
1470562489
В каждых действиях деятельности Курбана Бекиевича есть осознанные шаги и сущность принятых решений! Желаю Курбану Бекиевичу, как самому талантливому тренеру России стать главным тренером сборной России и привести к успеху на чемпионате мира 2018!
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семечкин
1470562500
что-то попахивает от этих аргументов.... хотел бы уйти, не подпрыгнул бы после финального свистка с Андерлехтом....
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Бестолковый
1470562797
Вся эта история не на пользу российскому футболу. Жизнь для Ростова продолжается, важно чтобы теперь игроки не разбежались. Жаль конечно, одна из немногих команд за которой было интересно следить. Чего ждать нам теперь в кубках? ЦСКА как пить дать снова обкакается в ЛЧ. Только Краснодар надеюсь нас порадует своей игрой как в РфПЛ так и в ЛЕ.
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Berdchanin
1470563142
Госпади, хоть бы Бердыев ушел в сборную. Она будет процветать при нем
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Borz1
1470563378
конец ростову
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ZZLLOO
1470564659
Савиди должен умереть.....а лутше сдохнуть!
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KBB Спартак
1470567428
Очень жаль, что Ростов остался без Курбана, а ведь могли бы в этом году достичь высоких результатов
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slavа0508
1470588929
Конечно очень жаль Ростов,,,Без Бердыева это будет совсем другая команда,,,,А как болельщик Спартака я рад ,давно хотел видеть его главным тренером,,,,но вот только как то не красиво в начале сезона забирать у Ростова всю надежду
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hunta
1470596567
Бердыев понял, что с Ростовом пик прошёл и поспешил свалить, история с Рубином повторяется.... Спартак можно любить, можно ненавидеть, но всегда был у команды свой стиль, который рядом не стоит со стилем Бердыевским, ему придётся ломать коману полностью и что-то на обломках строить..., возможно сможет, а может хапнет и "в пампасы"....
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