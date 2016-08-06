Гончаренко: «Момент с голом? Какой смысл его оценивать?»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Зенита» (0:0).

– Все-таки надо осознавать силу «Зенита». Мы очень много работали в обороне, наверное, поэтому где-то сил не хватало, чтобы выйти в атаку. Хотя мы считаем, что достаточно хорошо создавали моменты. Может, в предыдущей игре с «Локомотивом» у ворот «Зенита» было меньше моментов, чем сегодня.

– Момент с голом, который не засчитали, оцените?

– Какой смысл его оценивать? Иное дело, что другое вызывает недовольство: касание майки – это фол. На любом участке поля, не только в штрафной, я думаю, что это неправильно. Это не по отношению к сегодняшнему матчу, а вообще о ситуации в целом.