Луческу: «Свою «лепту» в результат матча с «Уфой» внес искусственный газон»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Уфы» (0:0).

«В первую очередь я недоволен результатом. Если игрой обороны я удовлетворен, до действиями атаки не очень. У нас вместо командного футбола слишком много индивидуальных действий в атаке. Было очень много невынужденных потерь мяча, после чего соперник переходил в быструю контратаку.

«Уфа» сегодня хорошо закрылась, нам было сложно взломать их оборону. Уровень премьер-лиги меня не удивляет, с каждым соперником тяжело играть. Пока мы играем слишком медленно, поэтому нам тяжело вскрывать оборону оппонентов. Кроме того, нам немного не везет, поскольку у нас сегодня голевые моменты. Свою «лепту» внес и искусственный газон.

Против «Зенита» все будут играть на максимуме. Уверен, что мы улучшим командную игру. «Зениту» в первую очередь нужно синхронизировать атакующие действия, а это очень сложно. Для этого необходимо избавиться от индивидуализма и играть в командный футбол», – заявил Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».