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  • Луческу: «Свою «лепту» в результат матча с «Уфой» внес искусственный газон»

Луческу: «Свою «лепту» в результат матча с «Уфой» внес искусственный газон»

6 августа 2016, 19:32
17

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 2-го тура Премьер-лиги против «Уфы» (0:0).

«В первую очередь я недоволен результатом. Если игрой обороны я удовлетворен, до действиями атаки не очень. У нас вместо командного футбола слишком много индивидуальных действий в атаке. Было очень много невынужденных потерь мяча, после чего соперник переходил в быструю контратаку.

«Уфа» сегодня хорошо закрылась, нам было сложно взломать их оборону. Уровень премьер-лиги меня не удивляет, с каждым соперником тяжело играть. Пока мы играем слишком медленно, поэтому нам тяжело вскрывать оборону оппонентов. Кроме того, нам немного не везет, поскольку у нас сегодня голевые моменты. Свою «лепту» внес и искусственный газон.

Против «Зенита» все будут играть на максимуме. Уверен, что мы улучшим командную игру. «Зениту» в первую очередь нужно синхронизировать атакующие действия, а это очень сложно. Для этого необходимо избавиться от индивидуализма и играть в командный футбол», – заявил Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Луческу Мирча
Комментарии (17)
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vladik12
1470501339
Пошли отмазы. Крепитесь, неравнодушные.
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Виталий1
1470502320
Конечно! Уфа-то на натуральном играла! А вообще-то мы эти песни уже где-то слышали!
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Taps
1470502431
Убогая игра. Омерзительный Кокорин. Плохой Маурисио.
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опус 2
1470503681
Свою лепту внёс газон и яйца ,которые мешали игрокам Зенита !
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_Kesh_Suntar_
1470505609
Эх бедный Луческу! Тут не Украина!
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serhz
1470506140
Зениту нужно избавиться не от индивидуализма , а от тошнотворных Кокорина , Юсупова и другого балласта , иначе кина не будет
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Lb40
1470506608
Да ладно,еще 28 игр по 0:0 и у нас 14 место в кармане!
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KorolShut
1470506774
свою лепту внес судья
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Андрей Ермошин
1470507318
Скажи спасибо судье, а то бы вообще "баранку" в культурную столицу России увезли бы.
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vladimir-7
1470509278
А про оплату судье ничего не сказал Луческу. Гол-то был.
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