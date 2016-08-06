Марсело: «Зидан – великий человек и тренер-победитель»

Защитник «Реала» Марсело высказал мнение о работе с главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.

– Команду возглавляет Зинедин Зидан. Каков он как тренер?

– Это великий человек, который очень хорошо понимает игроков. Он за короткий промежуток времени показал, что обладает тренерским талантом. Зидан – тренер-победитель.

– Что больше всего удивило вас в его стиле игровой философии?

– Ему нравится, когда мы владеем мячом. Когда мы теряем мяч, то должны приложить все усилия, чтобы вернуть его себе. Но больше всего меня удивило то, как спокоен он, когда объясняет что-то.

– Вы провели в «Реале» почти десять лет. Что значит для вас эта команда?

– Чувствую себя в ней как дома. «Реал» дал мне все, равно как и «Флуминенсе», где я начал карьеру. Испытываю море любви к «Реалу», поскольку для меня это величайший клуб в мире и мой дом.