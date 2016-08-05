На встрече с руководством «Спартака» Бердыев дал согласие возглавить команду

Сегодня состоялась встреча руководства «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна, генерального директора Сергея Родионова и члена совета директоров Александра Жиркова с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым, на которой 63-летний специалист дал согласие занять пост главного тренера красно-белых.

Завтра, в субботу, Бердыеву предстоит провести несколько встреч с руководством клуба и региона касательно финансовой ситуации. Напомним, на сегодняшний день общая задолженность желто-синих составляет один миллиард рублей. Ранее ростовчанам по причине долгов РФС запретил регистрировать новых игроков.

В субботу может решиться и будущее Бердыева. Сообщается, что, вероятнее всего, завтра наставник начнет обсуждение нюансов личного контракта со «Спартаком». Окончательное же расставание специалиста с «Ростовом» может случиться после игры второго тура РФПЛ с «Уралом», которая пройдет в воскресенье.