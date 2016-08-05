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  • На встрече с руководством «Спартака» Бердыев дал согласие возглавить команду

На встрече с руководством «Спартака» Бердыев дал согласие возглавить команду

5 августа 2016, 22:48
10

Сегодня состоялась встреча руководства «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна, генерального директора Сергея Родионова и члена совета директоров Александра Жиркова с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым, на которой 63-летний специалист дал согласие занять пост главного тренера красно-белых.

Завтра, в субботу, Бердыеву предстоит провести несколько встреч с руководством клуба и региона касательно финансовой ситуации. Напомним, на сегодняшний день общая задолженность желто-синих составляет один миллиард рублей. Ранее ростовчанам по причине долгов РФС запретил регистрировать новых игроков.

В субботу может решиться и будущее Бердыева. Сообщается, что, вероятнее всего, завтра наставник начнет обсуждение нюансов личного контракта со «Спартаком». Окончательное же расставание специалиста с «Ростовом» может случиться после игры второго тура РФПЛ с «Уралом», которая пройдет в воскресенье.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (10)
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fakel-vrn
1470428298
вот жду новость..когда бердыева назначат вместо мудко....такой новости еще не было)
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ваавва
1470428391
Какое вранье ,если он в Москве и общался с Федуном!Жаль Ростов мог классно выступить в еврокубках, но думаю если команда может так играть как Ростов, то и дальше они будут тащить.Не думаю, что это утка, но арустамяна пока не слышно:D
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ваавва
1470428453
Если это не правда , то этим журналюгам надо яица оторвать:D
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Саня БУБА
1470431600
...ах вот оно что!!!!...ну теперь все становится понятно...значит федун все и оплатит!
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kniazevski
1470462464
Это все полнейший бред...Только не знаю,кому эта возня и вранье нужны??? Я вам приведу самый главный аргумент:::::Вы ведь только представьте: -Как может истинный мусульманин прийти работать на свиноферму??? Тем более Бердыев... И еще- Он в Ростове собрал всех своих проверенных бойцов и что??? Он их теперь бросит ??? Да не поверю в жизни.....Просто уже привыкли питерские и московские проститутки перебегать из клуба в клуб, несмотря ни на какие клубные устои и думают, что и все такие продажные??? Только не долларом и евро человек богат, а честью и достоинством!!! Хотя это уже далеко не все воспринимают.....
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Диктор
1470462694
Реально хоть не заходи на свои ветки-вы как мухи на гав..... летите только увидев слово Спартак-жили бы уже жизнью своих команд,а не пиарились бы за счет самой любимой команды в стране.
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baltika415
1470463311
Это слухи и их вероятность 0,1%.
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