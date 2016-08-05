Стерлинг залаял из-за Зинченко

Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко на своей странице в Instagram поделился забавным видео из жизни команды, на котором полузащитник «горожан» Рахим Стерлинг лает словно собака. Прежде чем изобразить четвероногого друга, футболист сборной Англии признал, что украинец лучше всех играет в компьютерный симулятор FIFA.

Напомним, Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» нынешним летом. В прошлом розыгрыше РФПЛ он принял участие в 24 поединках, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.