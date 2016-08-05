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  • Основным кандидатом на пост наставника «Спартака» является Бердыев

Основным кандидатом на пост наставника «Спартака» является Бердыев

5 августа 2016, 20:21
28

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев является главным кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Напомним, что сегодня красно-белые остались без рулевого после отставки Дмитрия Аленичева, который не смог вывести команду в раунд плей-офф Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч кипрскому АЕКу (1:2). Обязанности главного тренера временно возложены на отвечающего за линию защиты Массимо Карреру.

«Бердыев сейчас находится в Москве, он уже встретился с руководством «Спартака». Об окончательной договоренности между сторонами говорить пока рано, но с большой долей вероятности именно он станет новым главным тренером команды. Бердыев – основной кандидат», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Если верить СМИ, кандидатура Бердыева рассматривалась руководством «Спартака» еще после завершения прошлого чемпионата России, однако тогда было принято решение оставить у руля команды Дмитрия Аленичева.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (28)
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A.A.Anzor
1470417871
а как же Ростов. Он сейчас очень нужен команде.
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slavа0508
1470417944
Однако долго думали,,,,надо было ещё два года назад приглашать,и уже был бы результат,,,а так без предсезонки сразу в бой с неподготовленной наверняка командой и Бердыеву будет поначалу тяжко
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каа
1470417950
Если верить СМИ....а если не верить?...
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vladimir-7
1470418011
Источник, знакомый с ситуацией-это уборщица на стадионе. Спартак, забудь об этом капризном туркмене Бердыре. Своего надо. Жаль Аленя.
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Андрей Ермошин
1470418015
Зачем Бердыеву этот БАЛЛАСТ!!! Он создал новую и неплохо играющую команду в Ростове, пробился в плей-офф ЛЧ, а вполне возможно и в групповой этап. Все равно в Спартаке работать как ему хочется и как он умеет не дадут. Единственное, что сможет его прельстить - зарплата, в разы выше, чем в Ростове.
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яБеда
1470418046
Слава Богам!!! Давно пора!! !
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cska-62
1470418639
Это была бы КАТАСТРОФА не только для "Ростова", но и для всего российского футбола... :-(((((((
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Врач Зенита
1470418654
Как врач средненького проекта, уверен неплохой вариант. Во всяком случае лучше, чем пукающий 71-летний дедулька))))
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leonard1984
1470418972
Я не против Бердыева, но не сейчас пусть с Ростовом сезон доиграет, а то Ростов подставим и сами ни куда не поспеем!
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stop
1470421834
Честно , Бердыев и футбол вещи полярные !!!
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