Основным кандидатом на пост наставника «Спартака» является Бердыев

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев является главным кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Напомним, что сегодня красно-белые остались без рулевого после отставки Дмитрия Аленичева, который не смог вывести команду в раунд плей-офф Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч кипрскому АЕКу (1:2). Обязанности главного тренера временно возложены на отвечающего за линию защиты Массимо Карреру.

«Бердыев сейчас находится в Москве, он уже встретился с руководством «Спартака». Об окончательной договоренности между сторонами говорить пока рано, но с большой долей вероятности именно он станет новым главным тренером команды. Бердыев – основной кандидат», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Если верить СМИ, кандидатура Бердыева рассматривалась руководством «Спартака» еще после завершения прошлого чемпионата России, однако тогда было принято решение оставить у руля команды Дмитрия Аленичева.