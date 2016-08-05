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  • Червиченко: «Будь моя воля, уволил бы Аленичева еще в прошлом году

Червиченко: «Будь моя воля, уволил бы Аленичева еще в прошлом году

5 августа 2016, 18:54
10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход из московской команды главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Стоило ли дать Аленичеву еще поработать? Куда ж еще? Это решение лучше для всех: и для «Спартака», и для Аленичева. Нельзя трястись от страха быть уволенным и руководить такой командой, как «Спартак». Нужно быть смелым и дерзким, чтобы работать с таким клубом. Вчера матч против АЕКа доказал, что таких качеств нет ни у тренера, ни у команды. Так что руководство сделало правильный выбор.

Если бы я принимал решение, то уволил бы Аленичева еще в прошлом году. Думаю, Каррера – это на ближайшие несколько дней, а потом у «Спартака» будет новый тренер. У меня есть предположения, кто станет им, но я пока воздержусь. Аленичев не может обыграть дворовую команду из Ларнаки. А есть тренеры, которые в это время обыгрывали «Андерлехт».

Если возьмут правильного тренера, то «Спартак» будет таким, каким был 10-15 лет назад. Правильный тренер – не только футбольные качества, нужно еще и всех устраивать и жить со всеми в единстве», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Червиченко Андрей
Комментарии (10)
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Клим Чугункин.
1470412739
Ща Червяка топтать будут свидомые Пищевики,хотя и сами знают,что он прав-прав-прав!!!
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Jack24
1470412929
Ты, жирный урод, и начал разваливать Спартак, Федун, такой же дебил, твой приемник
Ответить
андрей андреев
1470413492
Намёк на Бердыева
Ответить
Nagay
1470414151
как же ты надоел уже
Ответить
yanedo
1470414188
НОВЫЙ ТРЕНЕР ЭТИМ УБОГИМ ИГРОЧИШКАМ НЕ ПОМОЖЕТ ТАМ ЕЩЁ ПОЛ КОМАНДЫ УВОЛИТЬ НАДО
Ответить
nikita08
1470415288
хрюша достал с советами.
Ответить
propter
1470418570
Не тебе, Червяк, попой тарахтеть! Именно с твоего "царствования" и начался закат Спартака. Упыри, бл@дь!
Ответить
yorgenbarenz
1470419196
Курбан Бекиевич не имеет морального права бросать сейчас Ростов.Надо в Европе завершить дела.И брать Спартак-опасно для прекрасной репутации.Надо,сначала,выловить злого колдуна,наведшего порчу на Спартак и хорошенько отпиздить его угловым флагом.
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kvm
1470424623
Будь моя воля, сдал бы Червя на сало хохлам
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Kollljan
1470457068
Если Бердыев сейчас возьмет и бросит Ростов, то сразу из уважаемого человека он превратится в ЧМО !!!!
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