Червиченко: «Будь моя воля, уволил бы Аленичева еще в прошлом году

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход из московской команды главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Стоило ли дать Аленичеву еще поработать? Куда ж еще? Это решение лучше для всех: и для «Спартака», и для Аленичева. Нельзя трястись от страха быть уволенным и руководить такой командой, как «Спартак». Нужно быть смелым и дерзким, чтобы работать с таким клубом. Вчера матч против АЕКа доказал, что таких качеств нет ни у тренера, ни у команды. Так что руководство сделало правильный выбор.

Если бы я принимал решение, то уволил бы Аленичева еще в прошлом году. Думаю, Каррера – это на ближайшие несколько дней, а потом у «Спартака» будет новый тренер. У меня есть предположения, кто станет им, но я пока воздержусь. Аленичев не может обыграть дворовую команду из Ларнаки. А есть тренеры, которые в это время обыгрывали «Андерлехт».

Если возьмут правильного тренера, то «Спартак» будет таким, каким был 10-15 лет назад. Правильный тренер – не только футбольные качества, нужно еще и всех устраивать и жить со всеми в единстве», – сказал Червиченко.