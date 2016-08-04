Бердыев: «Нет предчувствия, что вновь встречусь с Гвардиолой»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев после возвращения в Россию из Бельгии рассказал, с какой из команд он желает сыграть в заключительном квалификационном раунде Лиги чемпионов.

— С кем из возможных соперников ждете встречи больше всего?

— Я уже говорил — чем сильнее команда, тем лучше. Будет хорошо, если болельщики живьем увидят кого-нибудь из грандов европейского футбола.

— А есть предчувствие, что можете встретиться с Хосепом Гвардиолой, которого вы уже побеждали на Камп Ноу?

— Нет, такого предчувствия нет (улыбается).

— У вас назначена встреча с губернатором. Будете обсуждать вопросы приобретения новых игроков?

— Там будет обсуждаться ряд вопросов. Новички — лишь один из пунктов.