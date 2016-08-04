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  • Стали известны возможные соперники «Ростова» по четвертому раунду квалификации ЛЧ

Стали известны возможные соперники «Ростова» по четвертому раунду квалификации ЛЧ

4 августа 2016, 00:15
56

«Ростов» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0 одержал победу над «Андерлехтом» и вышел в следующую стадию турнира.

Команда Курбана Бердыева попала в число несеяных и в заключительном квалификационном раунде встретится с одним из клубов, получившим посев.

Сеяные: «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Аякс» (Голландия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия).

Несеяные: «Рома» (Италия), «Стяуа» (Румыния), «Монако» (Франция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ростов» (Россия).

Жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдет в Ньоне 5 августа и начнется в 13:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов
Комментарии (56)
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Футболсмотрящий
1470260340
Что-то зенитовского бугага не видно . Заткнулся словобол .
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KARAT777
1470260980
Стяуа и Аякс проходимые, а по остальным шансы есть, но при ооочень качественной игре в обороне. Главное что все команды будут играть 1 номером с Ростовом по этому шансы Ростова увеличиваются.
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Дон Посей
1470263375
А где же начальник автотранспортного зенитовского цеха? Оле-оле-олень питерский?! На осушение стадиона ушёл?.. Ростов - против любого ХХХ. Вполне проходная игра, если наши не огребут удаление. Артистов в Х-клубах хватает, падать красиво умеют. Ну и нападение, - Бухаров уже пожилой дядька, а ребятишки боятся взять игру на себя, хотя надо уж быть поборзее. Удачи, сенокосники! Тверь с вами! С ув.
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МУМИЁ
1470265616
Ростову,фиолетово с кем играть.Главное участие и чем дольше,тем лучше.Поднять рейтинг российских клубов в таблице коэффициентов и бабла срубить.
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NapaS
1470266682
Бикиевич красавец! Прям гордость за него берет)
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Томь вперёд
1470273590
Это не так важно. Бекиевич может и МС обыграть!
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Димон Алма-Ата
1470274313
Помню когда Бердыев Рубин возглавлял они Барселону в Испании 1:2 обыгрывали и Атлетико в Мадриде вдесятером 0:2. Я это к чему, для Бердыева любая команда проходимая, даже МС, к тому же Гвардиолу он уже обыгрывал.
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sargassov
1470277890
Все проходимы! главнее всего ни один из них в серьез Ростов оценивать не будет, а это как минимум плюс на первый матч. Как бы команда ни сыграла, она будет тепло и достойно принята в городе, а мнение остальных значения не имеет
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Berdchanin
1470282544
Вот бы МС. Бердыев им рты закроет. Это вам не Спартак или ЦСКА, или Локомотив
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Бмв525
1470283812
Ух сити отхватит у Ростова не по детски !!
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