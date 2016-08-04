Стали известны возможные соперники «Ростова» по четвертому раунду квалификации ЛЧ

«Ростов» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0 одержал победу над «Андерлехтом» и вышел в следующую стадию турнира.

Команда Курбана Бердыева попала в число несеяных и в заключительном квалификационном раунде встретится с одним из клубов, получившим посев.

Сеяные: «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Аякс» (Голландия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия).

Несеяные: «Рома» (Италия), «Стяуа» (Румыния), «Монако» (Франция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ростов» (Россия).

Жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдет в Ньоне 5 августа и начнется в 13:00 по московскому времени.