Газзаев: «Нужно менять систему всего РФС. В моей программе ранее все четко было прописано»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, являющийся претендентом на пост президента РФС, заявил, что в организации должны произойти системные изменения, которые увеличат количество возможностей развития российского футбола.

«Нужно менять систему всего Российского футбольного союза – и структурно, и по пунктам. В моей программе ранее все четко было прописано. Это актуально и сегодня. Особенно в свете того, каких результатов мы добились с 2010 года. Реформы в российском футболе нужно было провести еще раньше, и они крайне важны сейчас. Чем быстрее мы проведем их, тем больше у нас будет возможностей. Нужно жить не только 2018 годом, когда пройдет чемпионат мира в России.

Дальнейшее развитие футбола в нашей стране невозможно без реорганизации всего российского футбола – от профессионального до детско-юношеского. Вопрос системы проведения чемпионата – «осень-весна» или «весна-осень» – это частности. Нужно провести глобальные изменения, включая структуру чемпионата, которые указаны в моей программе. Иначе никакого продвижения вперед не будет. Если оставим все так, как есть в российском футболе, значит, идти в пропасть», – сказал Газзаев.