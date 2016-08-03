Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин отложил свадьбу из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло

Кокорин отложил свадьбу из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло

3 августа 2016, 15:55
20

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин отложил свадьбу со своей невестой Дарьей Валитовой. Футболист принял решение не устраивать пышное и роскошное торжество после инцидента в Монте-Карло.

Отмечается, что пара планирует провести свадьбу после того, как уляжется шум и их праздник не вызовет негативных эмоций у общественности.

Напомним, что после неудачи на Евро-2016 Кокорин вместе с партнером по национальной команде Павлом Мамаевым устроили вечеринку в Монте-Карло, где за одну ночь потратили 250 тысяч евро на шампанское.

Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России

Источник: «Комсомольская правда»
Россия Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaS1KrE
1470229428
то есть никогда?
Ответить
shurik45
1470230627
Про то ,что он в Монако тусил , писали и пиздели кому ни лень .А про ,то что он финансами помогает детскому футболу ,никто не написал. Вот вам и расклад ребята..
Ответить
Etiainen
1470231406
я думал что он гей
Ответить
Молчуновский
1470232706
Посмотрел фото этой Валетовой. ДА! Эта парочка дурошлепов нашла себя. Как же они мозги друг другу вынесут, хотя, наверное она не пострадает, там мозга нет.
Ответить
vladimir-7
1470232800
Когда закончите писать про всякую х..йню. Надоели, действительно нечего писать.
Ответить
guron88
1470234322
Ничто так не раздражает в русском футболе, как слово "кокорин"...
Ответить
DIDI 23
1470234943
На мальчишник снова в Монте-Карло!
Ответить
cruiff
1470236283
В России разрешили однополые браки? Или они с Мамаевым распишутся где-то в другой стране?
Ответить
mdu86
1470236753
"Источник: «Комсомольская правда»" :-)))))))) Я валяюсь
Ответить
REDWHITE_
1470237295
А Зюбку пригласит?))))))))))))
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
1
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
1
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
Вчера, 21:44
5
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
Вчера, 20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
Вчера, 20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
Вчера, 20:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+