Кокорин отложил свадьбу из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин отложил свадьбу со своей невестой Дарьей Валитовой. Футболист принял решение не устраивать пышное и роскошное торжество после инцидента в Монте-Карло.

Отмечается, что пара планирует провести свадьбу после того, как уляжется шум и их праздник не вызовет негативных эмоций у общественности.

Напомним, что после неудачи на Евро-2016 Кокорин вместе с партнером по национальной команде Павлом Мамаевым устроили вечеринку в Монте-Карло, где за одну ночь потратили 250 тысяч евро на шампанское.

Дарья Валитова – девушка самого обсуждаемого футболиста сборной России