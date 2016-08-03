Гончаренко: «Уфе» предстоит очень серьезная подготовка к игре с «Зенитом»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко рассказал о подготовке к матчу второго тура российской Премьер-лиги с «Зенитом», а также поделился информацией о возможных трансферах своей команды до закрытия трансферного окна.

– После игры с «Уралом» у нас не было выходного, на данном этапе нам предстоит очень серьезная подготовка к игре с «Зенитом». Сделаем все возможное, чтобы найти слабые стороны соперника и в тоже время устранить сильные. В таких матчах очень важна поддержка болельщиков, чтобы добиться положительного результата, должно сойтись многое, и чтобы чаша весов склонилась в нашу сторону нам необходимо почувствовать родные трибуны, которые будут гнать нас вперед и заряжать на победу. Мы хорошо поработали в межсезонье, так что физическая подготовка у меня не вызывает опасений, главное правильно использовать голевые моменты, которые у нас несомненно будут.

– Планируются ли еще приобретения?

– Трансферное окно еще открыто, поэтому приобретения возможны, мы работу не заканчиваем, более того эта работа ведется круглый год вне зависимости закрыто или открыто трансферное окно. Мы просматриваем игроков, ищем еще усиления, так что надеюсь, приобретения еще будут.

– В «Уфе» сейчас много молодых игроков, это футболисты на перспективу, или уже сейчас на них можно делать ставку?

– Перспектива конечно должна быть, но в тоже время мы на них рассчитываем уже сейчас, потому что наша молодежь не только перспективная, но и высокого уровня.