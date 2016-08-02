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  • Газзаев: «Наш футбол как пикирующий бомбардировщик несется к земле»

Газзаев: «Наш футбол как пикирующий бомбардировщик несется к земле»

2 августа 2016, 22:54
5

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал свое выдвижение на пост президента РФС.

«В первую очередь хочу поблагодарить ООТФ (Объединение отечественных тренеров по футболу). Это люди, которые верой и правдой всю жизнь служили и продолжают служить российскому футболу. Его историю создавали они. Спасибо им за доверие.

Наш футбол, к сожалению, находится в глубоком кризисе. Начиная с 2012 года, идет тенденция не к улучшению, а к ухудшению. Российский футбол как пикирующий бомбардировщик несется к земле. Если в 2012 мы еще выглядели более-менее достойно, то сейчас не очень. В 2014 был неудачный чемпионат мира, сейчас провал на чемпионате Европы. Вы видите, насколько это показательно. Назрели реформы.

Нужно профессионально реорганизовать весь наш футбол. Я неоднократно выступал со своей программой, вы ее знаете. Хочу, чтобы наш футбол стал более качественным и зрелищным, чтобы мы добивались больших успехов, как на уровне национальных сборных, так и клубных команд.

Одной отменой лимита ничего не решить. Нужно решать все в комплексе. Начиная от структуры чемпионата и заканчивая телевизионными правами, безопасностью, качеством судейства. Нужно сокращать количество профессиональных клубов, которых в России 105. В мире столько ни в одной национальной федерации нет. Тут много вопросов. Пока мы не реорганизуем все это, не выстроим систему – ни детско-юношеского футбола, ни профессионального и не любительского – у нас не будет», – заявил Газзаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (5)
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aurora5858
1470168238
Только не этот спаситель
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Qranat
1470169531
Как неслась "Алания"... и за это "низкий поклон" этому деятелю гинеровскому от осетинского народа ! Вот бессовестный... А кукловоды все те же - УКРОПовские.... Если бы не Мутко поставили рулить на РФС, они бы еще тогда, завалив Толстых, этого решалу поставили.
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Тraumtanzеr
1470173159
Лучше пёс, чем мудко.
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subbotaspartak
1470198328
А ты значит лётчик. Истребитель иль бомбардировщик? А может вообще с вертикальным взлётом? Чтоб сразу рвануть и управлять полётом? И вообще хватит летать в фантазиях и мечтах, Пора б уж работать на своих местах.
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Eighty
1470208932
"Нужно сокращать количество профессиональных клубов, которых в России 105. В мире столько ни в одной национальной федерации нет." (c) В одной только Англии (не Великобритании), в первых пяти дивизионах играет - 116 Клубов Карл, 116!!!! А всего в стране больше 140 лиг!!!!!!! 140!!!!!!! Притом что Англия по площади немногим больше Ростовской или Волгоградской области!!! Забавное развитие получается - путём сокращения клубов :)
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