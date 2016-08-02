Газзаев: «Наш футбол как пикирующий бомбардировщик несется к земле»

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал свое выдвижение на пост президента РФС.

«В первую очередь хочу поблагодарить ООТФ (Объединение отечественных тренеров по футболу). Это люди, которые верой и правдой всю жизнь служили и продолжают служить российскому футболу. Его историю создавали они. Спасибо им за доверие.

Наш футбол, к сожалению, находится в глубоком кризисе. Начиная с 2012 года, идет тенденция не к улучшению, а к ухудшению. Российский футбол как пикирующий бомбардировщик несется к земле. Если в 2012 мы еще выглядели более-менее достойно, то сейчас не очень. В 2014 был неудачный чемпионат мира, сейчас провал на чемпионате Европы. Вы видите, насколько это показательно. Назрели реформы.

Нужно профессионально реорганизовать весь наш футбол. Я неоднократно выступал со своей программой, вы ее знаете. Хочу, чтобы наш футбол стал более качественным и зрелищным, чтобы мы добивались больших успехов, как на уровне национальных сборных, так и клубных команд.

Одной отменой лимита ничего не решить. Нужно решать все в комплексе. Начиная от структуры чемпионата и заканчивая телевизионными правами, безопасностью, качеством судейства. Нужно сокращать количество профессиональных клубов, которых в России 105. В мире столько ни в одной национальной федерации нет. Тут много вопросов. Пока мы не реорганизуем все это, не выстроим систему – ни детско-юношеского футбола, ни профессионального и не любительского – у нас не будет», – заявил Газзаев.