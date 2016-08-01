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  • Минасов: «Уверен, что Слуцкий испугался Широкова, отсюда и проблемы»

Минасов: «Уверен, что Слуцкий испугался Широкова, отсюда и проблемы»

1 августа 2016, 20:47
7

Агент полузащитника Романа Широкова Арсен Минасов убежден, что его клиента боялись в двух предыдущих клубах – «Спартаке» и ЦСКА. Отсюда у игрока и возникали различные проблемы в командах. Напомним, 35-летний хавбек этим летом заявил о завершении карьеры.

«Широков – один из самых менее проблемных для меня. Потому что я его не боюсь. Не физически – а вообще не боюсь. Он проблемный там, где его боятся. Он проблемный в клубе, где его боятся. И я твердо убежден, что в «Спартаке» его испугались, и в ЦСКА есть люди, которые его испугались. Субъективное мое мнение, но мне кажется, что главный тренер (прим. – Леонид Слуцкий) его испугался», – заявил Минасов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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egrrr
1470076243
арсен балаболов: "Широков тявкает на того кто его боится ==> он трус..."
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джон базелон
1470078819
Если чего,то Слуцкий бы ему всек и делов то))
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арейская
1470095661
Бред...
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Каратель помойников
1470108989
бля широков ушёл в отставку,пусть и минасов уходит,а то какойто похмельный бред несёт.кто игрока боится(в клубе)?может другой игрок(которому он эбач набить может),но никак не тренер или руководство.просто твиттераст распизделся видимо сильно,вот его и осадили,а минасик тут херь какую то несёт.пойди похмелись
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nik55
1470110347
Широков маньяк---всем боятся
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sprint5
1470110975
бред Минасова
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1470253543
Минасов петух
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