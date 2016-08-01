Минасов: «Уверен, что Слуцкий испугался Широкова, отсюда и проблемы»

Агент полузащитника Романа Широкова Арсен Минасов убежден, что его клиента боялись в двух предыдущих клубах – «Спартаке» и ЦСКА. Отсюда у игрока и возникали различные проблемы в командах. Напомним, 35-летний хавбек этим летом заявил о завершении карьеры.

«Широков – один из самых менее проблемных для меня. Потому что я его не боюсь. Не физически – а вообще не боюсь. Он проблемный там, где его боятся. Он проблемный в клубе, где его боятся. И я твердо убежден, что в «Спартаке» его испугались, и в ЦСКА есть люди, которые его испугались. Субъективное мое мнение, но мне кажется, что главный тренер (прим. – Леонид Слуцкий) его испугался», – заявил Минасов в эфире телеканала «Матч ТВ».