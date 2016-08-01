Канунников и Саму выйдут в атаке «Рубина» против «Амкара»

Стали известны составы, в которых «Рубин» и «Амкар» начнут поединок первого тура РФПЛ.

Рубин: Рыжиков, Устинов, Бурлак, Санчес, Набиуллин, Оздоев, Цакташ, Ахметов, Карадениз, Саму, Канунников.

Запасные: Нестеренко, Бауэр, Бергстрем, Самбрано, Камболов, Жонатас, Ткачук, Джалилов, Рочина, Жемалетдинов, Девич.

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Комолов, Гиголаев, Гол, Огуде, Анене, Шиндер.

Запасные: Будаков, Хомич, Милькович, Хурцидзе, Шаваев, Костюков, Баланович, Йовичич, Салугин, Мищенко.