Мамаев выйдет с первых минут на поле в матче с «Томью»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Томи» на матч первого тура чемпионата России. Напомним, встреча состоится в Краснодаре. Начало – в 19:30 мск. Павел Мамаев выйдет с первых минут.

«Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Газинский, Измайлов, Перейра, Мамаев, Ари, Смолов.

Запасные: Синицын, Адамов, Страндберг, Мартынович, Петров, Торбинский, Эбуэ, Ахмедов, Жоаозиньо, Быстров, Лаборде, Вандерсон.

«Томь»: Коченков, К. Комбаров, Бордачев, Дьяков, Пульич, Тен, Тишкин, Чуперка, Голышев, Пугин, Самодин

Запасные: Солосин, Бикфалви, Кудряшов, Баляйкин, Дудиев, Яблонски, Касьян, Попов.