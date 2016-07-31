Бердыев: «У «Ростова» проблемы с составом, поэтому пришлось идти на эксперименты»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 1-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (1:0).

– Предполагали, что матч получится очень тяжелым. Думаю, что «Оренбург» в премьер-лиге всерьез и надолго. Команда хорошо укомплектована, а Евдокимов молодой талантливый тренер, который знает то, чего он хочет. Что касается моей команды, то у нас проблемы с составом. По этой причине пришлось идти на эксперименты и держать в голове матч с «Андерлехтом». Считаю, что перестроения сказались на игре. Спасибо ребятам за характер и за то, что они бились до конца.



– С чем связана замена Эзатолахи в перерыве?

– Мы ее планировали заранее. Если бы игра была интенсивной, то и Наваса заменили на Баштуша. Было много вариантов разных замен.



– Планирует ли «Ростов» усилиться?

– Остался месяц, чтобы приобрести новых игроков, но мы еще не определились с нашими финансовыми возможностями и не понимаем, каких игроков можем приглашать. Надо смотреть на финансы. Будет общаться с руководством региона по этому поводу.



– Какие задачи стоят перед командой?

– Мы вновь двигаемся от игры к игре.